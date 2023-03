Business news: in Africa oltre 500 startup del settore green mobilitano 1,17 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le oltre 500 start-up che operano in Africa nel settore della lotta al cambiamento climatico hanno mobilitato nel 2022 un totale di 1,17 miliardi di dollari. Lo riferisce un rapporto pubblicato AfricArena, un acceleratore di imprese tecnologiche, secondo il quale 863 milioni di dollari della somma totale sono stati raccolti attraverso finanziamenti in conto capitale, con transazioni che nella maggior parte dei casi hanno mobilitato importi superiori ai 5 milioni di dollari. Il rapporto, citato da "Financial Afrik", è basato sui dati dell'African Private Equity and Venture Capital Association (Avca) e del fondo di venture capital Partech. Delle oltre 500 start-up, aggiunge il rapporto, 147 sono state in grado di raccogliere fondi da attori di capitale di rischio locali e internazionali già dal 2015. L'importo totale della raccolta fondi effettuata da queste greentech rappresenta il 18 per cento del finanziamento totale raccolto da tutte le start-up africane, tutte le categorie incluse, durante lo scorso anno, il che colloca le piccole realtà del Climate Tech al secondo posto tra le start-up meglio finanziate del continente dietro al fintech (39 per cento del finanziamento totale). (Res)