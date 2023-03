Business news: ministero Commercio Cina, messa al bando TikTok danneggerebbe gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eventuale messa al bando dell’app social TikTok non farebbe che danneggiare la fiducia degli investitori verso gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero del Commercio di Pechino, Shu Jiting, a poche ore da una cruciale audizione al Congresso di Washington dell’Ad di TikTok Shou Zi Chew. Nei giorni scorsi il “Wall Street Journal” ha riferito che l’amministrazione del presidente Joe Biden, preoccupata dalla sicurezza dei dati degli utenti, sta considerando la messa al bando dell’app nel caso in cui la società proprietaria, ByteDance, decida di non vendere l’attività negli Usa. “Se questo è vero, la Cina è risolutamente contraria”, ha dichiarato Shu, senza tuttavia riferire di eventuali rappresaglie da parte di Pechino. Una vendita forzata di TikTok, secondo la portavoce, “danneggerebbe gravemente gli investitori di molti Paesi, inclusa la Cina, così come la fiducia a investire negli Stati Uniti”. (Cip)