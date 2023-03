Business news: società due diligence Mintz Group denuncia blitz e arresti nella sede di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di due diligence statunitense Mintz Group ha reso nota una perquisizione da parte delle autorità cinesi nei suoi uffici di Pechino, culminata con l’arresto di cinque dipendenti cinesi. “Mintz Group non ha ricevuto alcun avviso legale ufficiale in merito a un caso contro la compagnia e ha chiesto alle autorità di rilasciare i suoi dipendenti”, riferisce la società in una dichiarazione pubblicata dalla piattaforma di notizie “Channel News Asia”. Secondo fonti aziendali riservate, il blitz è avvenuto nel pomeriggio del 20 marzo e i dipendenti sarebbero tenuti in isolamento in un’area al di fuori di Pechino. (Was)