Business news: Cina, le autorità pubblicano regole aggiornate sulla pubblicità online

- L'autorità di regolamentazione del mercato della Cina ha pubblicato le regole aggiornate sulla pubblicità online, che prevedono tra le altre cose maggiori controlli sugli algoritmi utilizzati da app come Douyin, la versione cinese di TikTok. Lo riporta il quotidiano "South China Morning Post". Le nuove Misure di gestione della pubblicità su Internet sostituiscono quelle pubblicate nel 2016 ed entreranno in vigore a partire dal primo maggio di quest'anno, a regolare un mercato in evoluzione che al momento ha un valore stimato di 70 miliardi di dollari e che tuttavia è calato del 6,4 per cento lo scorso anno. Le misure si concentrano in particolare sulle inserzioni "pop-up", ma pongono anche le basi per controlli statali più stringenti sugli algoritmi utilizzati per tracciare le abitudini dei consumatori. L'obiettivo in generale è di invertire la tendenza sempre più invasiva degli inserzionisti, chiamati ora a "sottostare agli obblighi e alle responsabilità previsti dalla legge". (Cip)