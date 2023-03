Business news: Algeria, ministro Commercio esorta a facilitare la circolazione di merci nei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e della Promozione delle esportazioni dell’Algeria, Tayeb Zituni, ha tenuto una riunione con i rappresentanti e gli operatori del settore, al fine di dare istruzioni per facilitare l’uscita delle merci dai porti. Lo ha riferito un comunicato stampa dello stesso ministero, presso la cui sede si è tenuta la riunione. Tra i principali temi trattati, secondo il comunicato, “la libera circolazione delle merci e degli equipaggiamenti destinati alle fabbriche, soprattutto a quelle che beneficiano di licenze di importazione”. Zituni ha quindi esortato a “facilitare l’uscita delle merci destinate agli operatori economici, senza ostacolare i loro interessi”, sostenendo una “semplificazione delle procedure amministrative” in loro favore. Il ministro, inoltre, ha ordinato “lo scarico immediato delle partite di frutta e verdura, in particolare di cipolle, per indurre un abbassamento dei prezzi sul mercato” e “il controllo sull’approvvigionamento dei mercati di prossimità”. Infine, Zituni ha invitato commercianti e operatori economici a “impegnarsi a regolare i prezzi e a contrastare la speculazione”. (Ala)