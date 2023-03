Business news: Egitto: governo impone divieto di esportare zucchero per tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha imposto un divieto di esportare zucchero per un periodo di tre mesi, ad eccezione delle quantità eccedenti rispetto al fabbisogno del mercato locale, che saranno stimate dal ministero dell’Approvvigionamento e del commercio interno. Lo ha riferito lo stesso governo nella Gazzetta ufficiale. Un rapporto diffuso a novembre 2022 dal dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevedeva che la produzione di zucchero in Egitto sarebbe aumentata nel 2023 del 2,5 per cento, arrivando a 3,2 milioni di tonnellate. Secondo il rapporto, circa 1,8 milioni di tonnellate proverranno dalla coltivazione delle barbabietole da zucchero, mentre la produzione di canna da zucchero raggiungerà circa 1,4 milioni di tonnellate, con un aumento delle quantità prodotte rispetto alla scorsa stagione. Le barbabietole da zucchero sono piantate tra agosto e settembre, mentre nei mesi di marzo e aprile è prevista la raccolta, mentre la canna da zucchero viene piantata sia in primavera che in autunno e necessita di 12 mesi di crescita prima del raccolto. (Cae)