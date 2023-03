Business news: Libano, per l’Fmi il Paese vive un "momento molto pericoloso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano, con una crisi economica che si aggrava di giorno in giorno, vive “un momento molto pericoloso”. Lo ha dichiarato il capo missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il Libano, Ernesto Ramirez Rigo, durante una conferenza stampa tenuta al termine di una missione a Beirut. “È un momento molto pericoloso, un bivio di fronte al quale l’attuazione delle riforme necessarie da parte dei leader politici è molto lenta”, ha spiegato il capo missione dell’Fmi, spiegando che questa politica “basata sull’inerzia” lascerà il Paese dei cedri “dentro una crisi senza fine”. "Il tempo vola, è passato quasi un anno da quando abbiamo raggiunto un accordo (…). I libanesi hanno fatto progressi, ma sfortunatamente questi sono molto lenti”, ha affermato. Questa mattina il premier uscente del Libano Najib Miqati, ha incontrato la delegazione dell’Fmi per discutere “delle riforme che devono essere adottate per far uscire il Libano dalla grave crisi economica che sta attraversando”. “Abbiamo tre scelte: essere d’accordo con l’Fmi, essere d’accordo tra di noi o non trovare alcun accordo. Finora abbiamo scelto l’opzione peggiore”, ha detto Miqati dopo l’incontro. (Lib)