Business news: saudita Aramco firma intesa con Samsung per accelerare trasformazione digitale

- La compagnia energetica dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha firmato un memorandum d’intesa con Samsung Electronics per localizzare le reti di comunicazione industriali 5G e facilitare la trasformazione digitale del Regno. Lo ha riferito un comunicato della compagnia saudita, diffuso dal quotidiano “Arab News”. Sulla base dell’intesa, Aramco, con l'aiuto di Samsung Electronics, sfrutterà le tecnologie avanzate 4G e 5G per fornire mezzi di comunicazione sicuri, veloci e affidabili per soddisfare i requisiti delle aziende che operano in vari settori tra cui energia, petrolchimico e manifatturiero. "Abbiamo in programma di investire 1,9 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, rendendolo il più grande investimento di Aramco nel digitale fino ad oggi, aggiungendo valore all'ecosistema digitale del Regno", ha affermato Amin Nasser, presidente e amministratore delegato di Aramco. (Res)