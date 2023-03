Business news: Zimbabwe, governo approva aumento salariale del 100 per cento ai dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe ha assegnato ai dipendenti pubblici un aumento salariale del 100 per cento come parte degli sforzi per migliorare il loro benessere. Lo riporta il quotidiano "The Herald", precisando che la revisione include un'indennità Covid-19 migliorata di 250 dollari per tutti i dipendenti pubblici e un'indennità mensile di 80 dollari per gli insegnanti, secondo quanto prevede una direttiva del ministero delle Finanze. La revisione entrerà (retroattivamente) in vigore dal 1 marzo nel settore della sicurezza e dal 1 aprile per il resto della pubblica amministrazione. Nel 2020 il governo dello Zimbabwe ha dichiarato di non potersi permettere di aumentare gli stipendi durante uno sciopero dei medici durato più di quattro mesi che ha pralizzato il settore sanitario del Paese. (Res)