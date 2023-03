Roma: rave party non autirizzato a parco Sangalli, area sgomberata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 150 perdone, in larga parte ragazzi, si sono ritrovati poco prima delle 17, in parco Sangalli in zona in Torpignattara a Roma. L'intenzione sembrava essere quella di dare vita ad un rave party dato che molti erano attrezzati con tende e avevano strumentazione per musica ad alto volume. Immediatamente sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia che alle 20 hanno convinto i giovani a lasciare l'area. Al momemto non risultano provvedimenti. (Rer)