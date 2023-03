Business news: Tencent, utile netto aumentato del 19 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Tencent ha generato un utile netto di 4,35 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 19 per cento su base annua. È quanto si apprende dai risultati finanziari pubblicati dalla società, che ha incassato circa 21 miliardi di dollari nello stesso periodo, con un aumento di 0,5 punti percentuali su base annua. Nel quarto trimestre, il commercio internazionale di videogiochi ha contribuito al 33 per cento del fatturato registrato dal comparto videoludico dell’azienda, contro il 28 per cento relativo allo stesso periodo nel 2021. I ricavi e l’utile netto registrati dalla società nell’intero 2022 si sono rispettivamente attestati a 81,32 miliardi di dollari e 17 miliardi di dollari, in calo dell’un per cento e del 7 per cento anno su anno. (Cip)