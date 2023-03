Business news: Walmart annuncia nuovi tagli al personale nel comparto del commercio elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Walmart, proprietaria dell’omonima catena di negozi al dettaglio, ha annunciato il licenziamento di centinaia di dipendenti impiegati presso le divisioni per il commercio elettronico della società, a fronte della crisi che sta interessando il settore a causa dell’inflazione galoppante. Un portavoce dell’azienda ha confermato i tagli all’emittente “Cnbc”, che sarebbero stati decisi per “prepararci al meglio alle future esigenze dei clienti”. In una nota, il portavoce della società ha spiegato che “non si tratta di una decisione che abbiamo preso a cuor leggero: siamo in contatto con i lavoratori per presentare possibili impieghi presso altre strutture aziendali”. Le divisioni per il commercio elettronico interessate dai tagli sono quelle di Pedricktown, in New Jersey; Fort Worth, in Texas; Chino, in California; Davenport, in Florida; e Bethlehem, in Pennsylvania. (Was)