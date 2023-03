Business news: Marocco, deficit di bilancio aumentato di circa 30 milioni di euro a fine febbraio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio alla fine dello scorso febbraio ha raggiunto quota 10,6 miliardi di dirham (circa 963 milioni di euro), rispetto ai 10,3 miliardi di dirham (936 milioni di euro) dello stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui il disavanzo registrato è il risultato di uno sviluppo che ha comportato un aumento delle spese di circa 4,5 miliardi di dirham (405 milioni di euro) e delle entrate di circa 4,2 miliardi di dirham (381 milioni di euro). Durante i primi due mesi dell'anno in corso, le entrate statali sono state di circa 43,1 miliardi di dirham (3,9 miliardi di euro), rispetto ai 38,9 miliardi di dirham (3,6 miliardi di euro) dell'anno scorso, con una crescita di circa il 10,7 per cento. Quanto alle spese, ammontano a 53,7 miliardi di dirham (4,8 miliardi di euro), rispetto a 49,2 miliardi di dirham (4,4 miliardi di euro), con un incremento del 9 per cento, derivante principalmente dalla spesa per i dipendenti e dal debito pubblico. (Res)