Business news: la Libia chiede di riavviare i voli diretti con l’Italia e con l’Europa

- La Libia vuole riavviare voli diretti con l’Italia e con l’Europa. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dal capo dell'Autorità libica per l'aviazione civile (Lycaa), Mohamed Shlebik, durante un incontro con l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, alla presenza del competente sottosegretario ai Trasporti del Governo di unità nazionale (Gun) e di alti funzionari dell’aviazione civile. La stessa Autorità libica ha riferito in un comunicato stampa di aver fornito all’ambasciatore una “presentazione visiva” sull’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali e di controllo traffico aereo libico, focalizzate su tutte le dimensioni di sicurezza. (Lit)