Business news: Egitto-Grecia, autorità Canale di Suez firma accordo per costituzione società di gestione dei rifiuti

- L'Autorità del Canale di Suez (Sca) ha firmato oggi un accordo con il principale gruppo di gestione navale, V Group, e l'uomo d'affari greco-egiziano Eric Adam per costituire una società per la gestione dei rifiuti solidi e liquidi. Lo riferisce il governo del Cairo in un comunicato. L'accordo prevede la creazione di una società per azioni egiziana, denominata Antipollution Egypt, per fornire un nuovo servizio logistico alle navi che transitano nel canale in conformità con i più recenti standard ambientali internazionali. Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha assistito alla cerimonia della firma, affermando che il servizio di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi migliora gli sforzi per localizzare industrie e attività rispettose dell'ambiente. Il presidente di V Group e proprietario di Antipollution, Veron Vasiliadis, ha espresso la sua felicità di collaborare con Sca, sottolineando che la partnership rappresenta una nuova era nella storia delle relazioni bilaterali greco-egiziane. Eric Adam, da parte sua, ha confermato che la nuova società giocherà un ruolo “importante” nella regione del Canale di Suez, incarnando una partnership non solo a livello di aziende o istituzioni, ma piuttosto una partnership costruttiva tra Grecia ed Egitto. Il presidente di Sca, Osama Rabie, ha affermato che il Canale di Suez sta procedendo con l'attuazione di un'ambiziosa strategia per diversificare le fonti di reddito e massimizzare i benefici delle sue attività e filiali. Rabie ha affermato che il nuovo servizio è in linea con la direzione dell'autorità verso la trasformazione verde in preparazione dell'annuncio del Canale di Suez come "Canale verde" entro il 2030. (Cae)