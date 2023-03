Business news: Egitto, ricavi del Canale di Suez aumentati del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez sono aumentati dall'inizio dell'anno a 2,79 miliardi di dollari, rispetto a 1,48 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2022, con un aumento del 40 per cento. Lo ha annunciato il direttore dell'autorità del Canale egiziana, Osama Rabie, in una conferenza stampa. Finora, 5.534 navi hanno attraversato il Canale, rispetto alle 4.660 navi dello stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 19 per cento. I tonnellaggi netti transitati attraverso il canale sono aumentati in questi primi mesi del 2023 del 16 per cento, attestandosi a 320 milioni di tonnellate, rispetto ai 275 milioni di tonnellate dello stesso periodo dello scorso anno. (Cae)