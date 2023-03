Business news: Marocco, Banca centrale alza i tassi per frenare l’inflazione alla vigilia del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a un tasso di inflazione che in Marocco ha raggiunto il 10,1 per cento a febbraio, determinando un aumento dei prezzi al consumo dell’1,7 per cento rispetto al mese precedente, la Banca centrale ha deciso di innalzare il tasso di interesse principale di 50 punti base, al 3 per cento. Sulla base della nota informativa diffusa dall’Alto commissariato per la programmazione relativa all’Indice dei prezzi al consumo (Cpi), per il mese di febbraio, la variazione dei prezzi sarebbe il risultato dell'aumento del 3,9 per cento dell'indice dei prodotti alimentari e della stagnazione dell'indice dei prodotti non alimentari. La decisione del consiglio di amministrazione della Banca centrale del Marocco, Al Maghrib, avviene di fronte a un tasso di inflazione su base annua che ha toccato il 20,8 per cento per i prodotti alimentari e l’imminente inizio del mese sacro del Ramadan. (Mar)