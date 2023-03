Business news: l'Algeria punta a soddisfare il 10 per cento del fabbisogno di idrogeno dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria punta a fornire il 10 per cento del fabbisogno di idrogeno dell’Europa entro il 2040, incassando una somma di circa 10 miliari di dollari all’anno. E’ quanto emerge dai dati del ministero dell'Energia e miniere presentati oggi durante un workshop sullo sviluppo dell'idrogeno. "L'Algeria vuole sfruttare le sue capacità tecniche e i suoi vantaggi competitivi per produrre ed esportare tra i 30 e i 40 miliardi di kilowattora, sotto forma di idrogeno gassoso, liquido e i suoi derivati, fornendo al mercato europeo circa il 10 per cento del suo fabbisogno entro il 2040 a un prezzo di vendita molto competitivo”, riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. (Ala)