- Abbiamo fatto una legge di Bilancio che tutti hanno apprezzato in Europa. “Oggi ci presentiamo con un sistema più resiliente, ma bisogna restare vigili”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “La Lega di governo per il Friuli Venezia Giulia” a Pordenone. (Rin)