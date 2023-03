Business news: Malesia, Fmi prevede moderazione crescita al 4,5 per cento quest’anno e sollecita consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una robusta ripresa nel 2022, la crescita economica della Malesia dovrebbe moderarsi nel 2023 a causa di venti contrari dall’esterno e l’inflazione dovrebbe rimanere elevata. Il Paese ha bisogno di una strategia di consolidamento fiscale graduale e credibile per ricostituire le riserve, mentre l'inasprimento della politica monetaria continuerà a essere appropriato per contenere l’inflazione. Inoltre, è necessaria l’attuazione delle riforme strutturali già varate per conseguire una crescita inclusiva, migliorare la digitalizzazione, ridurre la corruzione e affrontare il cambiamento climatico. È la conclusione della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata da Lamin Leigh che dall’8 al 20 marzo ha visitato il Paese e avuto colloqui con le autorità malesiane. (Was)