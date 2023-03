Usa: leader repubblicano McConnell dimesso dopo la caduta, è a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, è stato dimesso dalla struttura in cui stava seguendo la riabilitazione a seguito del ricovero delle ultime settimane, dopo una caduta che gli ha causato una commozione cerebrale e una frattura ad una costola. In una nota, il senatore ha ringraziato “di cuore tutte le persone che mi hanno augurato una pronta guarigione: sono felice di annunciare di avere concluso la riabilitazione, e sono contento di essere finalmente a casa”. McConnell ha anche precisato che, su consiglio dei medici, continuerà a lavorare da casa ancora per qualche giorno. (Was)