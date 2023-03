Business news: immobiliare Cina, proposta ristrutturazione debito Evergrande delude investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di ristrutturazione del debito offshore presentata dal colosso dell’immobiliare cinese Evergrande ha fallito nel suscitare l'entusiasmo degli investitori, a causa dei lunghi periodi previsti per i rimborsi e l’assenza di sufficienti incentivi. Il piano di ristrutturazione del debito offshore, pari a 22,7 miliardi di dollari, offre ai possessori di obbligazioni in dollari due opzioni per recuperare i loro investimenti: scambiare le partecipazioni in nuove note dalla scadenza compresa tra 10 e 12 anni o convertirle in diverse combinazioni di nuove note - con una durata compresa tra i cinque e i nove anni - o in strumenti azionari. La scarsa soddisfazione intorno all’iniziativa si è riflessa nell’intero mercato azionario: l’indice che misura l’andamento delle società immobiliari in Cina è sceso dello 0,9 per cento, mentre l'indice di riferimento azionario più ampio ha aggiunto l’un per cento. (Cip)