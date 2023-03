Business news: la Casa Bianca irrigidisce i controlli sull’export a 14 società tecnologiche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso d’irrigidire i controlli alle esportazioni verso 14 compagnie tecnologiche della Cina sulle quali non è stato possibile effettuare ispezioni. Lo si legge in una nota dell’Ufficio per l’industria e la sicurezza del dipartimento del Commercio di Washington. Si tratta, in particolare, di Airpart Consolidated Trading, Ecom International, Guangzhou Trusme Electronics Technology, Jet-Prop International Forwarding, Kesina Services, Lightstar Technology, Shandong Yuehaitongxin Keji, Shengwei Technology, Small Leopard Electronics, Solar Way, Sunway Technology Electronics, Useta Tech e Winners Global Trading. Le 14 società sono state inserite in una specifica lista “rossa” e potrebbero essere soggette a più pesanti sanzioni tra 60 giorni nel caso in cui non rispondano alle richieste delle autorità statunitensi. (Was)