Business news: Cina, per il colosso delle consegne Meituan entrate in crescita del 21,4 per cento

- Il colosso cinese delle consegne a domicilio Meituan ha registrato entrate per 8,74 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in crescita del 21,4 per cento su base annuale. Lo ha reso noto la stessa società, che ha visto anche le perdite operative calare sensibilmente nel periodo in oggetto, da 726 a 106 milioni di dollari. Meituan ha spiegato di aver beneficiato della crescita degli ordini sulle brevi distanze in un periodo di restrizioni ai viaggi in Cina. La maggior parte delle entrate è rappresentata dal commercio locale, che ha contribuito con 6,32 miliardi di dollari e che è cresciuto dal 17,4 per cento rispetto al 2021. Nel 2022 la compagnia ha visto le entrate attestarsi a 31,99 miliardi di dollari, in aumento del 22,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le perdite operative sono calate a 843,3 milioni di dollari. (Cip)