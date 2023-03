Migranti: Piantedosi, in Ue c'è stato cambio di passo per merito di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei migranti il cambio di passo c'è stato per merito soprattutto di Meloni. "Ora il tema è tornato al primo posto dell'agenda europea bisogna e dare atto a Giorgia Meloni del grande merito che ha". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano intervistato dal condirettore di Libero, Pietro Senaldi. "L'Europa e i Paesi che incrociano principalmente questo tema - ha proseguito - devono fare qualche passo in più verso l'inevitabile egoismo dei movimenti secondari secondo la regola di Dublino". "Io e Meloni stiamo facendo capire loro che l'unico modo per limitare i movimenti secondari è bloccare gli sbarchi". Il ministro ha poi concluso sottolineando che "noi non ci rassegneremo a che ciò avvenga nei termini e nei numeri con cui sta accadendo". (Rem)