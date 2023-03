Business news: Amazon licenzierà altri novemila dipendenti nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon licenzierà altri novemila dipendenti nel corso delle prossime settimane. L’amministratore delegato, Andy Jassy, ha spiegato in una comunicazione ai lavoratori che la decisione è stata presa a fronte dell’incertezza che sta caratterizzando il contesto macroeconomico internazionale, e della conseguente necessità di ottimizzare i costi dell’azienda. Il provvedimento arriva dopo un importante round di tagli al personale che ha avuto luogo tra novembre del 2022 e gennaio del 2023, e che ha interessato circa 18 mila dipendenti. “La società è attualmente concentrata sulla necessità di ottimizzare i costi, investendo allo stesso tempo nella soddisfazione dei clienti”, si legge nella nota. Il provvedimento interesserà prevalentemente i lavoratori delle divisioni per il cloud computing, le risorse umane e la pubblicità. (Was)