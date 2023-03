Business news: Usa aprono ai materiali giapponesi per i sussidi all'elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti intende estendere i sussidi all'elettromobilità varati lo scorso anno alle automobili realizzate con materiali e componenti provenienti dal Giappone, nonostante tra i due Paesi non sia in vigore un accordo di libero scambio. Lo riferiscono fonti governative anonime citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la decisione del governo Usa rimuoverebbe un pesante handicap per la competitività dei costruttori di auto giapponesi sul mercato statunitense. L'Inflation Reduction Act approvato lo scorso agosto prevede crediti fiscali sino a 7.500 dollari per l'acquisto di auto elettriche prodotte negli Stati Uniti con materiali e componenti perlopiù provenienti dal Nord America. Il provvedimento ha suscitato forti riserve nell'Unione europea, in Corea del Sud e in Giappone, che vi hanno scorto il profilo di un intervento protezionistico in favore delle industrie statunitensi. (Was)