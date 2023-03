Business news: Giappone, Rakuten prepara Ipo divisione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rakuten Group Inc, gruppo giapponese noto soprattutto per le sue attività nel settore dell'e-commerce, sta preparando l'offerta pubblica iniziale (Ipo) della sua divisione bancaria, che potrebbe concretizzarsi già nel mese di aprile. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano "Channel News Asia". Il piano prevede la vendita di parte del capitale azionario di Rakuten Bank di proprietà del gruppo, oltre al collocamento di azioni di nuova emissione, per un totale stimato in 100 miliardi di yen (755 milioni di dollari). (Git)