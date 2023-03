Russia: "Tass", concordato con Bielorussia dispiegamento armi nucleari tattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha stretto un accordo con la Bielorussia per posizionare armi nucleari tattiche sul territorio di Minsk. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass", citando il presidente Vladimir Putin. Una tale mossa non violerebbe gli accordi di non proliferazione nucleare, ha detto Putin, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno già in passato stazionato armi nucleari sul territorio degli alleati europei. "Abbiamo concordato con Lukashenko che avremmo collocato armi nucleari tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione", ha spiegato Putin, ripreso da "Tass". (Rum)