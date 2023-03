Russia: Putin, non stiamo trasferendo armi nucleari alla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta trasferendo le sue armi nucleari alla Bielorussia. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista sul canale "Rossiya 24". La Russia sta facendo fondamentalmente tutto ciò che hanno fatto" gli Stati Uniti per un decennio. "Hanno alleati in alcuni Paesi e addestrano ad usare i vettori", ha detto Putin, spiegando che questa è stata la richiesta presentata dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. (Rum)