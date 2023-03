Russia-Ucraina: Putin, munizioni con uranio impoverito non sono armi di distruzione di massa ma sono pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le munizioni con uranio impoverito che l'Occidente fornirà all'Ucraina non sono armi di distruzione di massa, ma in qualche modo generano polvere radioattiva e sono armi pericolose. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al canale "Rossiya 24". I nuclei dei proiettili con uranio impoverito "sono usati per scopi perforanti, e generano in qualche modo la cosiddetta polvere di radiazioni e in questo senso, ovviamente, appartengono alla categoria di armi più pericolose", ha detto Putin. (Rum)