Russia: Putin, abbiamo centinaia di migliaia di munizioni a uranio impoverito, ma non le abbiamo usate

- La Russia potrebbe rispondere all'uso di proiettili all'uranio impoverito, perchè ha centinaia di migliaia di tali munizioni, ma non le ha ancora utilizzate. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al canale televisivo "Rossiya-24". "Devo dire che la Russia, ovviamente, ha qualcosa con cui rispondere. Senza esagerare, abbiamo centinaia di migliaia di tali proiettili. Non li abbiamo ancora usati", ha detto il presidente russo. (Rum)