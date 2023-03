Viabilità: Sulla A1 chiuso dalle 22 di oggi il tratto tra Lodi e Casalpusterlengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera sabato 25 alle 5:00 di domenica 26 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna. Si precisa che sarà contestualmente chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna. In alternativa per la chiusura del tratto Lodi-Casalpusterlengo, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP235, SS9 Via Emilia, SP107 e rientrare sulla A1 alla stazione di Casalpusterlengo, per la chiusura dell'entrata di Lodi, verso Milano, entrare alla stazione di Melegnano (km 8+600), oppure immettersi sulla A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi e per la chiusura dell'entrata di Lodi, verso Bologna, entrare alla stazione di Casalpusterlengo (km 37+800). (Com)