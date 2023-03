Auto: Fregolent (Az-Iv), da governo solo annunci e niente fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli annunci "ancora una volta ha dimostrato che in Europa non contiamo nulla". Lo dichiara in una nota la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione - Italia viva - Renew Europe. “Con l'accordo tra la Commissione europea e la Germania sull'uso degli e-fuel sono stati buttati a mare i tentativi di Cingolani e di Draghi di puntare sui biocarburanti per cominciare a decarbonizzare il settore trasporti e permettere ai produttori italiani una fase di transizione. In Europa fanno i bulli sul Mes, ma nella realtà hanno reso l'Italia debole. E anche questa volta i cosiddetti sovranisti non hanno portato a casa nulla per Paese", aggiunge Fregolent. (Rin)