Rifiuti: Bonessio (Ev Roma), insieme a comitati e cittadini contro inceneritore

- Oggi insieme ai sindaci, comitati, associazioni e singoli cittadini "ho partecipato alla manifestazione organizzata ad Albano per dire no alla realizzazione di un inceneritore nel sito di Santa Palomba nel Municipio Roma IX". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista Nando Bonessio, componente del coordinamento capitolino Verdi-Sinistra. "Torno a ribadire che i dati scientifici consolidati a livello nazionale e internazionale affermano che un simile impianto si pone in netta antitesi rispetto all'adozione, oramai obbligata, dell'Economia Circolare. In particolare quello di Santa Palomba produrrebbe una grande quantità di indifferenziato, distruggendo quella immensa miniera urbana di risorse naturali riciclabili contenute nei rifiuti di Roma Capitale - aggiunge Bonessio -. L'incenerimento non solo non evita il ricorso alla discarica ma scoraggia e 'impedisce' la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti sarebbero distrutti con la combustione e non sarebbe possibile rimettere in circolo nessuna di quelle materie prime". (segue) (Com)