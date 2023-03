Americhe: presidente colombiano Petro al vertice, includiamo come "osservatore" il popolo saharawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha invitato i vertici dei Paesi iberoamericani ad includere nel blocco come "osservatori" le nazioni africane che sono legate all'America latina, inclusa "quella Saharawi", da lui considerata vittima di "ingiustizia". Nel suo intervento XXVIII Vertice iberoamericano, chiuso oggi a Santo Domingo, Petro ha invitato a "costruire ponti con il continente africano", ad esempio per incorporare nell'orbita di questo tipo di forum i paesi lusofoni e di lingua spagnola, senza citare direttamente la Repubblica araba saharawi democratica (Rasd) del Fronte Polisario. "È una questione di forma, ma ovviamente anche politica", ha detto il presidente colombiano al forum, alla presenza del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e del suo premier Antonio Costa. In una successiva dichiarazione ai giornalisti, Petro ha chiarito di non aver inviato un messaggio alla Spagna, ma alla conferenza dei Paesi iberoamericani nel suo insieme, in modo che i popoli che "lottano per avere una nazione", come quello saharawi, "possano almeno essere osservatori". La comuità iberoamericana ha istituito la figura di osservatore associato dal 2009: ad oggi ne fanno parte 12 Paesi, incluso il Marocco, approvato nel 2010. (segue) (Mec)