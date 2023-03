Milano: "Milano è Memoria", svelata targa in ricordo di Abba contro il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Giardino pubblico di Cassina de' Pomm, tra le vie Zuretti e Tirano, pochi giorni dopo il 21 marzo (Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale) il Comune di Milano ha svelato una targa in memoria di Abba dedicandogli queste parole: "A pochi passi dalla strada dove trovò la morte, il Comune di Milano ricorda Abdoul Guiebre - Abba (1989 – 2008) affinché la memoria del suo omicidio serva a comprendere la necessità di rifiutare la violenza, l'odio e il razzismo per costruire città inclusive e una società di uguali". Sono passati 15 anni dal 14 settembre 2008, giorno in cui Abba, Abdoul Guiebre, ragazzo di 19 anni originario del Brukina Faso, ma nato in Italia, viene ucciso in via Zuretti a colpi di spranga. I proprietari del bar da cui è uscito di corsa pensano abbia rubato qualcosa, forse l'incasso. Lo inseguono e una volta raggiunto lo colpiscono. L'aggressione è violenta e il ragazzo, trasportato in coma all'ospedale, è dichiarato morto poche ore dopo. (segue) (Com)