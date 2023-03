Business news: Usa, ad Jp Morgan Dimon guida discussioni su salvataggio First Republic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Jp Morgan Chase, Jamie Dimon, sta guidando i colloqui in corso tra i vertici di altri grandi istituti di credito Usa per il salvataggio di First Republic Bank, che il giorno precedente ha registrato un altro crollo in borsa. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui le discussioni sono ancora "allo stadio preliminare", e si sono concentrate sinora su un investimento che rafforzi il capitale della banca, e che potrebbe anche essere effettuato direttamente dalle banche coinvolte nell'operazione. La scorsa settimana 11 grandi banche hanno annunciato il deposito di 30 miliardi di dollari in Fist Bank nel tentativo di ripristinare la fiducia in quell'istituto di credito, dopo che i suoi clienti hanno ritirato fondi per 70 miliardi di dollari dall'inizio di questo mese, ponendo la banca in una situazione di carenza di liquidità. (Was)