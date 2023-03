Business news: Corea del Sud riduce obiettivi di taglio emissioni inquinanti per l'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha ridimensionato gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra che l'industria nazionale dovrebbe conseguire entro il 2030. Lo ha reso noto la commissione presidenziale per la neutralità carbonica e la crescita verde, precisando però che rimarrà invariato l'obiettivo nazionale complessivo di una riduzione delle emissioni del 40 per cento rispetto al livello del 2018. I nuovi obiettivi settoriali di riduzione delle emissioni inquinanti - i primi delineati dall'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol - prevedono che entro il 2030 l'industria nazionale riduca le proprie emissioni dell'11,4 per cento rispetto al 2018. Il piano definito nel 2021, di contro, prescriveva una riduzione settoriale delle emissioni pari al 14,5 per cento. (Git)