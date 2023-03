Business news: Vietnam si dota di soluzione di ricerca e soccorso basata su tecnologie Thales Alenia Space

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), insieme a Viettel e Mke, sono stati selezionati da Vinamarine per fornire al Vietnam una stazione di terra Meolut Next che opererà nell'ambito del network di ricerca e soccorso (Sar) Meosar di Cospas-Sarsat. Lo riferisce un comunicato di Thales Alenia Space. La soluzione consentirà di rilevare e localizzare immediatamente i segnali di soccorso provenienti dai radiofari Cospas-Sarsat a terra, in aria e in mare su un raggio di 2.500 chilometri con centro intorno a Hai Phong, utilizzando principalmente il sistema di posizionamento satellitare Galileo. Il prodotto innovativo Meolut Next di Thales Alenia Space, che utilizza un'antenna "phased array", offrirà al Vietnam prestazioni senza eguali. Laddove i sistemi Meolut convenzionali si basano su sei grandi antenne paraboliche che coprono ciascuna un'area grande quanto un campo da calcio e sono quindi in grado di ricevere simultaneamente solo i segnali di sei satelliti (uno per antenna), la soluzione Meolut Next, con le sue antenne compatte che occupano meno di sei metri quadrati, traccia fino a 30 satelliti, migliorando significativamente il rilevamento dei segnali di soccorso e ampliando la copertura. Meolut Next è quindi in grado di rilevare e localizzare segnali di soccorso da oltre 5.000 chilometri di distanza. (Com)