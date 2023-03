© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea)delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, visiterà la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia la prossima settimana per valutare la situazione di sicurezza. Lo ha affermato l'Aiea in una nota. I pericoli di sicurezza nella centrale, secondo Grossi, sarebbero "fin troppo evidenti".(Res)