Auto: Pichetto Fratin, Ue non si dimostri irragionevole e sorda su biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla politica alla diplomazia, senza nessuna inutile prova di forza. “L’Italia in queste ore è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all’Unione europea, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l’importanza di inserire i biocarburanti tra i combustibili verdi. Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore, impegnato a centrare, anche in anticipo, gli obiettivi che porteranno l’Europa a essere un continente energeticamente neutrale entro il 2050”. È quanto dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. (Rin)