- Il conflitto in Ucraina si prolungherà a causa delle forniture di armi occidentali. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al canale "Rossiya 24". "Siamo preoccupati per questo (la fornitura di armi dall'Occidente all'Ucraina) perchè si tratta di un tentativo di prolungare il conflitto", ha detto Putin. (Rum)