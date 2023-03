Russia: Putin, il primo luglio completata costruzione deposito armi nucleari tattiche in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia sarà completata il primo luglio. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente "Rossiya 24". "Dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi e il primo luglio, termineremo la costruzione di un deposito speciale per armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia", ha detto Putin. La Russia ha già aiutato la Bielorussia a riattrezzare i propri aerei e ha già consegnato il sistema missilistico Iskander al Paese alleato. In Bielorussia ci sarebbero già dieci aerei in grado di portare armi nucleari tattiche. (Rum)