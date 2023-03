© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà fondamentale “che lo Stato si costituisca parte civile contro chi aggredisce un docente, un membro del personale della scuola. Mandare all’ospedale un preside è un grave danno d’immagine per la scuola italiana”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell’evento “La Lega di governo per il Friuli Venezia Giulia” a Pordenone. (Rin)