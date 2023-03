Migranti: Piantedosi, in Tunisia con la commissaria Ue nella terza decade di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alla terza decade di aprile il ministro dell'interno Matteo Piantedosi tornerà in Tunisia perché, per quanto riguarda i migranti, "il problema principale è con la Tunisia" e "arrestare i flussi deve essere la prima azione che dovrà essere discussa". Lo ha annunciato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. "La difficoltà con quel Paese però - ha sottolineato il ministro - è che per situazioni interne, spesso cambiano gli interlocutori. Io ci sono già stato, ma ora dovrò tornarci, con la commissaria Europea, intorno alla terza decade di aprile. Probabilmente saranno con noi anche i ministri degli Interni francese e tedesco". "L'obiettivo - ha spiegato - è quello di fornire alla Tunisia una collaborazione volta a frenare le partenze e fare in modo di facilitare la riammissione delle persone in quel Paese. Certo, bisogna vedere quale sarà il posizionamento degli altri Paesi europei, ma sono convinto che in questo modo potremmo dare anche l'idea di una compensazione di aiuto". (Rem)