Milano: "Milano è Memoria", svelata targa in ricordo di Abba contro il razzismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli, il Comitato "Per non dimenticare Abba e fermare il razzismo". Presenti anche i familiari del ragazzo. "La violenta uccisione di Abba di cui tutti abbiamo memoria - ha detto l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi - ci colpì perché espressione di un agire disumano nato da sentimenti di odio e di razzismo. La nostra speranza ma anche il nostro impegno è che fatti come questi non si ripetano più, che si radichi e cresca nella nostra comunità la cultura dell'uguaglianza, dell'accoglienza, del rispetto di ogni persona. Perché Milano è una città contro ogni razzismo e discriminazione dove tutti devono sentirsi cittadini e uguali fra loro". (Com)