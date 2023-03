Diritti: Gualtieri, Roma registrerà figli di due mamme nati all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale procederà alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all'estero con due mamme, "fattispecie per la quale riteniamo l'indirizzo della giurisprudenza molto chiaro". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Sono a fianco della comunità lgbt+ romana che si ritroverà domani pomeriggio a piazza Santi Apostoli. Come già accaduto a Milano, sarà anche questa una piazza di civiltà. Un presidio organizzato per ribadire la necessità che il Parlamento si assuma la responsabilità di approvare al più presto una legge che riconosca pieni diritti per i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno", spiega Gualtieri. (segue) (Rer)