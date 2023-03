Business news: ferrovia indiana Mumbai-Ahmedabad, Giappone eroga quarto finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sottoscritti a Nuova Delhi una nuova tranche del prestito giapponese all’India per la costruzione della ferrovia Mumbai-Ahmedabad e un memorandum d’intesa sull’insegnamento della lingua giapponese in India. I due documenti sono stati firmati in occasione dell’incontro tra il primo ministro indiano, Narendra Modi, e l’omologo del Giappone, Fumio Kishida. Il collegamento ferroviario ad alta velocità è uno dei progetti di punta della cooperazione bilaterale, concordato nel 2015. Lo scambio di note sulla quarta tranche del prestito è avvenuto tra l’ambasciatore giapponese Hiroshi Suzuki e il segretario del dipartimento Affari economici ministero delle Finanze indiano Ajay Seth. Il finanziamento, erogato dall’Agenzia del Giappone per la cooperazione internazionale (Jica) come assistenza ufficiale allo sviluppo, ammonta a 300 miliardi di yen (circa 2.12 miliardi di euro), a un tasso dello 0,1 per cento e con una scadenza di 50 anni. Le precedenti note sono state scambiate nel settembre del 2017 (cento miliardi di yen), nell’ottobre del 2018 (150 miliardi) e nel maggio del 2022 (cento miliardi). (Inn)