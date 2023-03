Business news: agricoltura, il Nepal revoca la riduzione dei sussidi per i fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nepal ha fatto retromarcia sulla riduzione dei sussidi agli agricoltori per l’acquisto di fertilizzanti. Lo ha annunciato la portavoce dell’esecutivo, Rekha Sharma. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri, nella stessa giornata in cui era in programma il voto di fiducia alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, voto che il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, è poi riuscito a ottenere. Il Paese ha un fabbisogno di 520 mila tonnellate di fertilizzanti chimici all’anno. Nell’esercizio fiscale 2022-23 (che si concluderà a luglio) sono stati allocati nel bilancio 15 milioni di rupie per i sussidi. Le compagnie statali Agriculture Inputs Company Limited (Aicl) e Salt Trading Corporation (Stc) ne hanno acquistate 331.500, di cui 237.500 già importate e altre 94 mila ancora non consegnate. Il ministero dell’Agricoltura ha stimato una carenza di circa 90 mila tonnellate per quest’anno. (Inn)